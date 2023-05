Fiorentina-Inter | Inzaghi punta su Handanovic! Dzeko c’è – SM

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 maggio 2023) Si avvicina, per la finale di Coppa Italia in programma domani, è pronto ad affidarsi ad Handanovic. La ultime sulla probabile formazione da SportMediaset CAMBI – L’è pronta ad affrontare laall’Olimpico: in palio la Coppa Italia 2022/2023., secondo SportMediaset, è pronto a schierare Handanovic dal 1?: il tecnico si affiderà al portiere di “Coppa Italia”. In attacco non preoccupano le condizioni di: il bosniaco si è allenato con una fasciatura ma partirà titolare contro i viola. A centrocampo pronti Barella, con Brozovic in regia e Calhanoglu da mezzala. Di seguito la probabile formazione dell’(3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, ...