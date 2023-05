Fiorentina | Commisso | “La burocrazia è la rovina dell’Italia”

(Di martedì 23 maggio 2023) Intervistato dalla Repubblica, il presidente della, Rocco, ha parlato dei problemi per la costruzione degli stadi

Queste le parole di Rocco, presidente della, rilasciato un'intervista a La Repubblica. "I napoletani sono unici. Quando mi sono imbarcato per l'America, da bambino, l'ho fatto da Napoli e ricordo ancora il ...Commenta per primo Roccoha parlato in un'intervista concessa a Repubblica dove ha toccato diversi temi: 'Quando ... Stadio Comesiamo fuori ormai. È il mio più grande fallimento, il ......la, che domani sera si giocherà la finale di Coppa Italia con l'Inter e due settimane più tardi quella di Conference League con il West Ham. A 'La Repubblica', il presidente Rocco...

Commisso: "Ho trattenuto il pianto di gioia per la mia Fiorentina, ma il bello deve venire" La Repubblica Firenze.it

Fiorentina, domani la finale di Coppa Italia ... (Inter News 24) A salutare i giocatori in partenza sulla banchina della stazione anche il presidente Rocco Commisso. La squadra è infatti salita pochi ...La Fiorentina è in partenza per Roma, dove domani (ore 21) si giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Italiano ed i suoi sono arrivati pochi minuti fa alla stazione ...