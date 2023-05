Fiorentina | Biraghi | «Non dobbiamo avere rimpianti | sull’Inter…»

(Di martedì 23 maggio 2023) Le parole di Cristiano, capitano della, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Inter Cristiano, capitano della, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Quando la partita sarà finita non avremo. Faremo il massimo, non so se vinceremo o perderemo non lo so. Il gruppo è importante, due finali in un anno significano una serie di cose importanti. Una è sicuramente la compattezza e remare tutti dalla stessa parte. Con certe componenti arrivi a fare due finali. Inter? E’ finalista di Champions, individualmente hanno giocatori fortissimi e di livello internazionale. Come rosa, al completo, è la più forte d’Italia. Ma poi ci siamo anche noi… Se siamo arrivati qua, meritiamo delle attenzioni. Usciremo senza».

- Inter,e la promessa per Astori'Domani laandrà in campo e farà il massimo per non avere rimpianti a fine partita', cosìsi è rivolto ai suoi tifosi in ...... prosegue. Poi c'è spazio anche per il ricordo di Davide Astori: "Portare la fascia a ... il suo obiettivo era di rifondare tutto e ritornare ai livelli delladi prima mettendo tutto ...... allenatore della, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida con l'Inter. Portieri: Terracciano, Sirigu, Cerofolini, Vannucchi. Difensori:, Dodo, Igor, M. ...

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e rientrato per una sola stagione in prestito nel 2019, per il capitano della Fiorentina sarà una serata speciale. Cristiano Biraghi (LaPresse) – ...Il complimento più bello glielo ha rivoto capitan Biraghi, seduto a fianco lui nella conferenza ... Non c’è dubbio che il maggior protagonista della cavalcata della Fiorentina sia lui, Vincenzo ...