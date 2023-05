Finale Fiorentina-Inter | i palloni dei gol all’asta su Socios

(Di martedì 23 maggio 2023)prepara iniziative speciali in vista delladi Coppa Italia tra, in programma mercoledì 24 maggio. Al termine della gara sarà premiato sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico” di Roma l’MVP powered by.com, che sarà assegnato al miglior giocatore della sfida, sulla base delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Nei giorni successivi al match, invece, scatterà l’asta sulla piattaforma per idei gol dellaattraverso l’app.com. “Come già avviene in campionato – spiega la Lega Serie A in una nota -, isaranno raccolti durante la partita, la loro autenticità sarà verificata su Gameused.com powerd ...

Paulo è in dubbio anche per la sfida in programma sabato con lae, se non dovesse scendere in campo al Franchi, arriverebbe alladi Budapest senza aver disputato una gara da ...Leggi anchee Inter da Mattarella: ecco tutte le curiosità sulladi Coppa Italia- Inter: Olimpico esaurito e 'diviso in due' per ladi Coppa Italia FARE LA STORIA ...... da primi in classifica, il diritto a partecipare alla faseper l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia Primavera 1. Un bottino importante: 64 punti a +4 dal Torino e dalla...

PERCORSO – A seguire il filmato condiviso dall’Inter sul proprio canale YouTube sul percorso della squadra di Simone Inzaghi in Coppa Italia dagli ottavi fino ai due match delle semifinali che hanno ...Paulo è in dubbio anche per la sfida in programma sabato con la Fiorentina e, se non dovesse scendere in campo al Franchi, arriverebbe alla finale di Budapest senza aver disputato una gara da titolare ...