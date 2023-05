Finale Coppa Italia 2023 | dove vedere Inter-Fiorentina in tv? Canale esatto | programma | orario e streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) Perè già tempo di tornare in campo. A pochissimi giorni dalle gare del 36esimo turno di Serie A, nerazzurri e viola si sfidano nelladi. La partita, inmercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma (fischio d’inizio ore 21), verrà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su5 e ingratuito su Mediaset Infinity. In palio c’è un posto in Europa League. Traguardo che conta molto per lae un po’ meno per l’, quanto meno per la qualificazione alle prossime coppe europee. I nerazzurri, terzi e indi Champions, sono a pochi punti dal guadagnarsi per l’ennesima volta l’accesso alla massima competizione continentale per ...