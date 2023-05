Final Cut Pro e Logic Pro per iPad | Apple rilancia sulla creatività mobile

(Di martedì 23 maggio 2023) Abbiamo provato le due nuove app per i creator in versione. Ecco come sono e come vanno, e cosa cambia rispetto alle versioni Mac

... educazione per tutti, cure mediche a basso costo, e la trasparenza garantita da una grande memoria dove registrare tutte le azioni, buone e cattive (questa un po' utopica, ricorda il film ""...Per i creativi che usano l'iPad come strumento principale per la loro attività, l'arrivo diPro e Logic Pro in versione tablet era un evento particolarmente atteso: le due applicazioni professionali per il montaggio video e audio della Mela sono da tempo dei capisaldi su Mac, ...Ora è possibile scaricare siaPro sia Logic Pro per iPad, e Apple ha anche aggiornato le due applicazioni in questione per Mac . Le note di rilascio diPro 10.6.6 sono molto lunghe. Di seguito i dettagli: ...

Final Cut Pro per iPad non è quello che tutti si aspettavano da Final Cut Pro per iPad. Recensione DDay.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Logic Pro 10.7.8 richiede macOS 12.3 o versioni successive, si scarica come aggiornamento dal Mac App Store o si acquista a 229,99 €. iMovie 10.3.6 richiede macOS 12.6 o versioni successive., “pesa” 2 ...