Fibra Tim fino a 10 Gbps | perché sceglierla?

Leggi su pantareinews

(Di martedì 23 maggio 2023)TIM è la tecnologia che ti permette di navigare su internet a casa con una velocitàa 10, grazie al cavo inottica che arriva direttamente nella tua abitazione. Con laTIM puoi sfruttare al meglio tutti i servizi online, come lo streaming video, il gaming, il cloud e le videochiamate. Diverse le offerte Tim per navigare veloce a casa con offerte per i già clienti mobile e per le famiglie con ISEEa 20.000 euro. Le offerte tra cui scegliere: Tim Premium Base, WiFi Power Smart, WiFi Power All Inclusive. Sono diverse le tariffe per la linea fissa che si possono attivare ma sono uniche quelle per chi è dotato di una SIM Tim. In ogni caso, la tariffa inoffre connessione dati da 1a 10in ...