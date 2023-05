Fibra e 5G sulla rete del Gruppo FS per un’Italia più connessa

(Di martedì 23 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Unadi oltre 16mila chilometri di linee ferroviarie per connettere il Paese e rendere l’Italia sempre più digitalizzata. Correràcapillareferroviaria delFS la sfida contro il digital divide e quella per la piena connettività dell’Italia, grazie alla diffusione lungo i binari di reti ultraveloci di nuova generazione, sia inottica sia in 5G. A stabilirlo un protocollo d’intesa siglato dall’amministratore delegato delFS Luigi Ferraris, dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture de dei Trasporti Matteo Salvini, dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e dal sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti.L’accordo dalla durata triennale prevede la ...

