Fiato sospeso per la piccola Maddie | ricerche in un lago artificiale in Portogallo

Leggi su europa.today

(Di martedì 23 maggio 2023) Nel Regno Unito riesplode il caso diMcCann sulla stampa britannica, in particolare quella scandalistica. Si tratta dellascomparsa in16 anni fa mentre si trovava in vacanza con i genitori. È arrivata il 22 maggio la notizia delleavviate dalla polizia in un...