Festival di Cannes 2023 | la guerra di stile delle due rose sul tappeto rosso

(Di martedì 23 maggio 2023) Rosie (Huntington-Whiteley) da una parte, e LilyDepp dall'altra: due i tappeti rossi della settima serata delcinematografico, due le star che brillano di più, in una costellazione di abiti da sogno da far girar la testa. Eccoli tutti (con i nostri voti)

Quando l'outfit da red carpet fa scuola - e fa decollare i trend di Martina D'Amelio B ilancio (fashion) di metà. Ildel Cinema , anche nel 2023, si conferma la 'passerella' ...S otto il vestito l'infradito. Proprio così. L'attrice Jennifer Lawrence è arrivata sul red carpet deldi2023 sfoggiando un suntuoso abito da sera rosso e delle infradito nere . A rivelare il bizzarro dettaglio è stata la scalinata della Croisette di. Infatti, quando l'attrice ...Si tratta di una storia d'amore gay diretta da Todd Haynes , regista di Carol attualmente in concorso aldicon May December . Proprio in occasione delil regista ha avuto ...

Festival di Cannes 2023, i voti ai look: Eva Herzigova laminata (7,5), Clotilde Courau esistenzialista (7),... Corriere della Sera

Irina Shayk incanta con i suoi look al Festival di Cannes. Vestiti di forte impatto i suoi che non sono passati inosservati ...Cannes 2023: è il giorno di Marco Bellocchio e Wes Anderson ...