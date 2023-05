Festa scudetto | trofeo in piazza e 14 maxischermi tra città e provincia

(Di martedì 23 maggio 2023) Dopo 33 anni, la Coppa Campioni d’Italia fa ritorno a Napoli. Il prestigiosoassegnato annualmente alla squadra vincitrice del campionato di ‘Serie A TIM’ sarà in esposizione per oltre una settimana indei Martiri, all’interno di un negozio Tim, a partire da mercoledì 24 maggio.ine 14L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...fa. Domani, mercoledì 24 maggio, alla piscina Caldarella va in scena un insolito appuntamento a ranghi misti con l'Ekipe Orizzonte e la Nuoto Catania. La prima ha vinto l'ennesimodi ...Unadi sport, un momento per permettere alla prima squadra dell'Ortigia di pallanuoto, al suo ... la leggendaria squadra dell'Ekipe Orizzonte, che ha appena vinto il 23°di pallanuoto ...finale Sarà un'emozione incredibile per me e tutta la squadra. Vincere unoqui a Napoli è qualcosa di bello, lo meritano i tifosi e non vediamo l'ora di alzare qui la coppa". ...

Il quotidiano Il Mattino si è soffermato sulla Festa Scudetto. "Ci sarà un solo palco allo stadio Maradona dove si esibiranno diversi artisti parallelamente alla premiazione dei campioni d’Italia.Si inizia a delineare la festa scudetto Napoli 14 schermi tra città e provincia per la festa ufficiale del Napoli ...