Favignana - Niente auto per i turisti ma non mancano le deroghe

(Di martedì 23 maggio 2023) Dopo Linosa e Lampedusa, un'altra isola italiana cancella la possibilità per idi utilizzare un'per i propri spostamenti. Si tratta di, nell'arcipelago siciliano delle Egadi. In particolare, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su richiesta del Comune, ha disposto, dal 15 giugno al 30 settembre, il divieto di afflusso e circolazione di veicoli a motore di persone non stabilmente residenti. Le. Saranno esentati dall'obbligo iche soggiorneranno nell'isola per un periodo di almeno sei giorni, i proprietari di immobili che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta Imu o Tari del Comune e coloro che risiedono nell'arcipelago delle Egadi. Sono inoltre previste delleper i veicoli che ...