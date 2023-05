Farmaci | in Abruzzo preferiscono quelli di marca | nel 2022 spesi 27 mln euro

Leggi su italiasera

(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) – Aiequivalenti i cittadini dell’i brandizzati per i quali nelhanno speso più di 27 milioni dicome compartecipazione per le terapie cona brevetto scaduto griffati. È quanto emerso in occasione dell’evento “Il ruolo sociale del farmaco equivalente – call to action”, promosso oggi a Teramo da Motore Sanità. Le Regioni del Sud “presentano, nel, valori per la quota di compartecipazione sul prezzo di riferimento superiori a 21 ero pro-capite, a fronte di una media nazionale di 18,40pro-capite” sottolinea Carla Sorrentino, responsabile ufficio monitoraggio Spesae dispositivi medici Regione, secondo la quale in particolare, in ...