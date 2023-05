Falsi cibi sani | questi ti ingannano | invece di dimagrire ti fanno ingrassare

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 23 maggio 2023) Forse non lo sai, ma ci sono deiche noi riteniamoper, se non si fa attenzione, cieccome! Anche se il tempo inclemente di queste ultime due settimane ci ha fatto rimpiombare in inverno, in realtà manca sempre meno all’estate e alla fantomatica “prova costume”, uno degli ostacoli e dei crucci più importanti per le donne. Non tutti isono cosìcome puoi immaginare! – Grantennistoscana.itSfatiamo però un mito. Non solo non esiste la prova costume, ma è una strategia bella e buona di marketing che fa leva proprio sulle insicurezze della maggior parte delle persone, pronte a tutto pur di rientrare nei canoni fisici socialmente accettati da giugno a settembre. Una mentalità del ...