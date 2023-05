(Di martedì 23 maggio 2023) Dieci persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine della procura di Verona su una truffa di 17 milioni di euro per i contributi al Supere il conseguente riciclaggio di denaro sul lago ...

...nei confronti degli indagati è quella di aver fatto parte di un' associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe per l'illecita percezione di contributi statali per i "......a sottrarre i dati della carta di credito con la falsa motivazione del pagamento del600 euro ...FUNZIONARI I tentativi di raggiro avvengono, inoltre, da parte difunzionari INPS che ......a sottrarre i dati della carta di credito con la falsa motivazione del pagamento del600 euro ...FUNZIONARI I tentativi di raggiro avvengono, inoltre, da parte difunzionari INPS che ...

Falsi "bonus facciate" per 17 mln: 10 arresti tra Sicilia, Lazio, Piemonte e Veneto Gazzetta del Sud

Dieci persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine della procura di Verona su una truffa di 17 milioni di euro per i contributi al Superbonus e ...Il caro affitti sta facendo discutere molto, ma le soluzioni proposte da molti politici rischiano solo di peggiorare il problema ...