Fabrizio Moro | “Se sentissi la responsabilità che ho sulla gente smetterei di scrivere”

(Di martedì 23 maggio 2023) MILANO –è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante “W l’Italia”, il cantautore ha raccontato in radiovisione il nuovo EP “La mia Voce vol. 2” e il singolo “Dove”. Dopo una trionfale tournée teatrale nelle principali città italiane,è tornato con l’EP “La mia Voce vol. 2”. Ad anticiparlo, “Dove”, il nuovo singolo. Ospite di RTL 102.5,racconta ciò che si cela dietro il testo del brano: «È importante il mentre, non il dove. È questo il significato del testo di “Dove”. Volevo che il pubblico capisse quanto è importante quello che fai mentre cerchi di raggiungere la destinazione. La storia della mia vita è un non godersi mai niente. Ogni volta metto una bandierina e cerco di raggiungerla, ma poi, quando ...

Per questo sequestro l'inquisitore Pier Gaetano Feletti (un gelido, esemplareGifuni, l'Aldoappena premiato dai David di Donatello) non verrà mai perseguito. Il rapimento è violento, ...Quello di Edgardo Mortara è un rapimento , tema che ricorre sin dal caso, caro a Bellocchio, ... in primisGifuni (monsignor Feletti), ma anche Fausto Russo Alesi (papà di Edgardo) " ...AGI - Si intitola 'La mia Voce vol. 2' il nuovo EP di, altri sei brani che completano questo ritorno sulle scene del cantautore, diventato anche regista, ma soprattutto icona di una scena autorale romana capace di raccogliere un'eredità ...

INTERVISTA | Fabrizio Moro a cuore aperto: "San Basilio un mio punto di forza. Quando le cose te le devi sudare ... RomaToday

MILANO - Fabrizio Moro è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante “W l’Italia”, il cantautore ha raccontato ...Fabrizio Gifuni ritorna al Festival di Cannes per la terza ... L’attore che ha appena ricevuto il David di Donatello per l’interpretazione di Aldo Moro, ci regala un altra performance da mettere in ...