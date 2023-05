Fabrizio Gifuni | «L' arte ci può salvare in questo momento di decadenza e aggressività»

(Di martedì 23 maggio 2023) L'attore, premiato col David di Donatello per Esterno notte, ritorna al Festival di Cannes, questa volta in concorso, con Rapito di Marco Bellocchio

Per questo sequestro l'inquisitore Pier Gaetano Feletti (un gelido, esemplare, l'Aldo Moro appena premiato dai David di Donatello) non verrà mai perseguito. Il rapimento è violento, ...... sceneggiato dallo stesso Bellocchio con Susanna Nicchiarelli, il film è interpretato da Barbara Ronchi e Fausto Russo Alesi (i genitori di Edgardo Mortara), Paolo Pierobon (il papa),...Sul casting per questo film " in cui Bellocchio chiama a sé alcuni dei suoi interpreti "feticcio" , in primis(monsignor Feletti), ma anche Fausto Russo Alesi (papà di Edgardo) " ...

In Concorso a Cannes 2023, arriva online la prima clip di Rapito, nuovo film di Marco Bellocchio incentrato sul caso Edgardo Mortara.Grande attesa al Festival di Cannes per ”Rapito”, il film diretto da Marco Bellocchio e primo dei tre italiani in concorso quest’anno, che sarà proiettato in anteprima mondiale stasera. Il tam tam ...