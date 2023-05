Fabrizio Corona | la dieta choc | «Prendo 5 Cialis al giorno per dimagrire Se muoio | almeno muoio magro»

in forma a 50 anni, ma il suo 'segreto' non è esattamente consigliato a tutti. Ospite del podcast Gurulandia , l'ex re dei paparazzi confessa: 'P rendo 100 pillole al giorno, quello è ...Si è tolto dal capo ladi spine. È la visione più folgorante e provocatoria che Marco ... Per questo sequestro l'inquisitore Pier Gaetano Feletti (un gelido, esemplareGifuni, l'Aldo ...Oggi emerge, inoltre, che sarebbe stato l'ex agentea vendere, tramite un'agenzia, alla trasmissione le chat audio tra Messina Denaro e due pazienti conosciute durante la ...

Fabrizio Corona, la “dieta” choc: «Prendo 4 pasticche di Cialis al giorno per dimagrire. Paura di morire Alme ilmessaggero.it

Fabrizio Corona in forma a 50 anni, ma il suo 'segreto' non è esattamente consigliato a tutti. Ospite del podcast Gurulandia, l'ex re dei paparazzi confessa: «Prendo ...Fabrizio Corona in forma a 50 anni, quale è il segreto «Prendo 100 pillole al giorno, quello è vero. Faccio tre massaggi a settimana, faccio le lampade…». Non ...