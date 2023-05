F1 | per Charles Leclerc Monaco resterà ‘stregata’? L’ombra della maledizione di Jim Clark aleggia sul ferrarista

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) La “” che graverebbe sunel Gran Premio di casa è un tema ormai mainstream. Il venticinquenne monegasco ha visto la bandiera a scacchi solamente una volta in quattro partecipazioni nella gara del Principato. Inoltre, nell’unico caso in cui è giunto al traguardo, ha archiviato un risultato profondamente deludente. Perché tale è il 4° posto dello scorso anno, quando il muretto Ferrari gettò letteralmente a mare una vittoria pressoché certa a causa delle incertezze strategiche. L’apoteosi dell’avvilimento si è però verificata nel 2021, quandorealizzò un’inattesa pole position, salvo poi non poter partire nel GP in seguito ai danni riportati dalla sua monoposto nel botto contro le barriere, verificatosi subito dopo aver realizzato la miglior performance sul giro secco (e meno male che la ...