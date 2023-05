F1 | i precedenti della Ferrari a Montecarlo Il piatto piange nel XXI secolo | dal 2002 a oggi solo una vittoria e tante amarezze

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di grandi classiche per la Formula 1, nel weekend dal 26 al 28 maggio si corre infatti il Gran Premio di Monaco, una delle istituzioni del Circus. Nell’ottica, questa gara ha un significato particolare. Non bisogna dimenticare come l’epopea del Cavallino Rampante nella massima categoria automobilistica sia iniziata proprio sulle strade del Principato. Nel 1950 la squadra del Drake diserta il GP di Gran Bretagna, presentandosi al via di una gara iridata per la prima volta proprio a. È il 21 maggio e la Scuderia di Maranello si presenta con tre vetture. Quella pilotata da Alberto Ascari chiude in seconda posizione, quella affidata a Raymond Sommer si attesta al quarto posto, mentre Luigi Villoresi si deve ritirare per la rotturatrasmissione. Parafrasando Franco Califano, “Tutto il ...