F1 | dal 2026 l’Aston Martin sarà motorizzata Honda

(Di martedì 23 maggio 2023) Manca solo l’ufficialità, che arriverà questa notte in una conferenza stampa convocata a Tokyo, ma laè prossima al suo ritorno in Formula 1. La casa giapponese, che aveva lasciato lo scorso anno dopo la fruttuosa collaborazione con la Red Bull, rientrerà nel circus a partire dal, quando motorizzerà Aston. L’accordo, secondo quanto riporta Sky Sport, durerà fino al 2030. Fondamentale, per il rientro diin Formula 1, il nuovo regolamento tecnico che prevederà un rapporto 50-50 tra potenza elettrica e termica delle power unit. Attualmentesta disputando un ottimo campionato e rappresenta la prima forza dopo l’irraggiungibile Red Bull. SportFace.

Una roadmap trapelata sembra confermare la cancellazione di uno specifico die Meteor Lake - S per la serie desktop. La roadmap, che va2022 al, è suddivisa nelle serie S, H, PX, M, U e N, fornendo uno spettro completo della serie Intel Core per i giocatori. Da tempo si ipotizza che il chip Meteor Lake - S con 6 core ......elettrico nei luoghi di svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici 'Milano - Cortina'. L'... I cantieri saranno operativi in orario diurnolunedì al venerdì, mentre il sabato mattina saranno ......metà del 2024 e l'obiettivo dell'azienda è quello di commercializzare le celle entro il. Per ... Il risultato è stato verificatoNREL (National Renewable Energy Laboratory), l'istituto di ...

Honda ritorna in F1 dal 2026: farà sfrecciare l'Aston Martin La Gazzetta dello Sport

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Aston Martin e Honda sarebbero pronte a convolare a nozze nel 2026. In attesa di scoprire come andranno le cose, ripercorriamo la storia della casa nipp ...E l'annuncio è atteso per domani alla vigilia del GP di Montecarlo. La Honda rientrerà ufficialmente in F1 e lo farà con la Aston Martin a partire dal 2026 quando entreranno in vigore le nuove regole ...