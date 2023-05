F1 | dal 2026 la Honda fornirà i motori all’Aston Martin

(Di martedì 23 maggio 2023) Roma, 23 mag. – (Adnkronos) – Manca solo l’ufficialità, che arriverà questa notte in una conferenza stampa convocata a Tokyo, ma laè prossima al suo ritorno in Formula 1. La casa giapponese, che aveva lasciato lo scorso anno dopo la fruttuosa collaborazione con la Red Bull (di cui è ancora consulente esterno), rientrerà nel circus a partire dal, quandodell’Aston. L’accordo, secondo quanto riporta Sky Sport, durerà fino al 2030. Fondamentale, per il rientro diin Formula 1, il nuovo regolamento tecnico che prevederà un rapporto 50-50 tra potenza elettrica e termica delle power unit. A beneficiare dei propulsori nipponico sarà dunque l’Astondi Lawrence Stroll, team attualmente al secondo posto nel Mondiale Costruttori e ...

...elettrico nei luoghi di svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici 'Milano - Cortina'. L'... I cantieri saranno operativi in orario diurnolunedì al venerdì, mentre il sabato mattina saranno ......invernali, presentati in occasione di un appuntamento tenutosi ieri, lunedì 22 maggio 2023, a Milano, al Palazzo delle Stelline. La presentazione di Milano Serravalle L'evento, organizzato...... Banca Sella finanzia i progetti green incentivatiPNRR TECNOLOGIA SOLIDALE Due buone notizie ...Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr STRATEGIE PA digitale,...

Honda ritorna in F1 dal 2026: farà sfrecciare l'Aston Martin La Gazzetta dello Sport

E l'annuncio è atteso per domani alla vigilia del GP di Montecarlo. La Honda rientrerà ufficialmente in F1 e lo farà con la Aston Martin a partire dal 2026 quando entreranno in vigore le nuove regole ...Roma, 23 mag. – (Adnkronos) – Manca solo l’ufficialità, che arriverà questa notte in una conferenza stampa convocata a Tokyo, ma la Honda è prossima al suo ritorno in Formula 1. La casa giapponese, ch ...