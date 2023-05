Ex del Grande Fratello Vip derubata a Milano | denuncia e fattaccio | “Shock | panico e agitazione!” | cosa è successo

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 23 maggio 2023) Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente delVip, ha raccontato la sua brutta disavventura: è statamentre si trovava a. ExVip: il racconto di Teresanna Teresanna, aper lavoro, è statarimanendo con un palmo di naso: “Una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.