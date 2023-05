Everton | UFFICIALE un rinnovo

Come annunciato dall' Ajax, il 40enne portiere si ritirerà al termine della stagione: l'olandese, che ha vestito anche le maglie di Roma, Fulham, Monaco, Southampton ed, ha difeso la porta ...L'annuncio è arrivato direttamente dal sitodell' Ajax che con un comunicato ha ... Tra i suoi club anche Fulham , Monaco , Southampton ed. Vanta 63 presenze con la maglia della ...L'annuncio è arrivato direttamente dal sitodell' Ajax che con un comunicato ha ... Tra i suoi club anche Fulham , Monaco , Southampton ed. Vanta 63 presenze con la maglia della ...

Everton-Manchester City, formazioni ufficiali: ok Calvert-Lewin, out De Bruyne Mediagol.it

L'Everton si tiene stretto Abdoulaye Doucoure: i Toffees comunicano di aver esercitato l'opzione per il rinnovo del centrocampista fino al 2024. #EFC can confirm we have activated the option to extend ...