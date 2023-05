Evade i domiciliari per andare alle feste | Davide Pasquali | Er Pandoro | “incastrato” dai social

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 maggio 2023), meglio conosciuto come Er, è finito a processo per evasione. Ad “incastrarlo” video e foto postati suiche lo ritraevano mentre si divertiva nel privè di un locale. Aspetto che non è certamente passato inosservatoforze dell’ordine che hanno proceduto alla sua ennesima cattura. Era latitante da un anno e si era rifugiato in Spagna: estradatoIl processo per evasione I fatti contestati risalgono al 16 giugno del 2018. Gravato dalla misura degli arresti– almeno secondo i giudici- avrebbe dovuto trascorrere le proprie giornate in casa. Tuttavia, l’uso del condizionale è d’obbligo in quanto, in realtà, l’uomo era dedito a tutt’altre ...