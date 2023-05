Eva Longoria | Se un uomo bianco fa flop con un film da 200 milioni ha una seconda chance | le donne no

(Di martedì 23 maggio 2023) L'attrice Evaha parlato della sua esperienza come regista di unsottolineando le differenze ancora esistenti nel mondo di Hollywood. Evaha criticato le differenze con cui vengono trattate leimpegnate come regista nel mondo di Hollywood rispetto al trattamento riservato agli uomini. L'attrice, durante uno degli appuntamenti Kering Women in Motion al Festival di Cannes 2023, ha infatti parlato della sua esperienza nel realizzare il suo primo, Flamin' Hot. Gli ostacoli per lealla regia Ricordando le emozioni provate sul set, Evaha raccontato: "Ho sentito il peso della mia comunità e quello di ogni donna regista". La star ha poi aggiunto: "Non abbiamo molte opportunità. Il mionon aveva affatto un ...

Eva Longoria al Festival di Cannes: «Il mio sogno Fare il sequel del film con le Spice Girls» Vanity Fair Italia

È in arrivo il film diretto da Eva Longoria che racconta la storia di Richard Montanez, un inserviente che sostiene di aver inventato uno degli snack diventati più famosi negli Stati Uniti: i Cheetos