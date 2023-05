Euro 7 | ACEA | “Costi produzione da 4 a 7 volte più alti di quelli stimati da Commissione EU”

Ma secondola proposta7 "semplicemente non è il modo giusto per farlo, in quanto avrebbe un impatto ambientale estremamente basso a un costo estremamente elevato", afferma Sigrid de Vries, ...Sigrid de Vries , Direttore Generale di, ha commentato: Secondo l'associazione,7 porterà anche ad un aumento dei costi indiretti , come, per esempio, un maggiore consumo di carburante ..., l'Associazione dei costruttori di auto europei presenta uno studio di Frontier Economics che calcola i costi per veicolo a 2.000circa per quanto riguarda auto e furgoni con motore a ...

Euro 7, lo studio Acea: «Con la nuova normativa le auto costeranno almeno 2 mila euro in più» Corriere della Sera

Il tema di Euro 7 continua ad essere molto dibattuto. Solo nella giornata di ieri abbiamo appreso che l'Italia, insieme con altri 7 Paesi UE, ha firmato un documento in cui si esprime forti perplessit ...Secondo uno studio commissionato dall'Acea, i nuovi standard Euro 7 sulle emissioni inquinanti farà salire costi e consumi delle auto L'arrivo, a luglio 2025, del nuovo standard Euro 7 sulle emissioni ...