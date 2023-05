Erutta il vulcano Popocatépetl | bloccati 1 200 voli |  migliaia di persone evacuate

(Di martedì 23 maggio 2023) Caos in Messico dopo la violenta eruzione del. Lo scorso settimana sono stati1.200all'aeroporto internazionale di Città del Messico a causa delle ceneri: 403 sono stati cancellati, 804 hanno subito ritardi significativi con pesanti disagi per 11mila...

La 'collina fumante' ha mandato in tilt il trasporto aereo in Messico. Il ministero della Difesa ha approntato un piano d'emergenza per evacuare 127mila ...La 'collina fumante' ha mandato in tilt il trasporto aereo in Messico. Il ministero della Difesa ha approntato un piano d'emergenza per evacuare 127mila ...