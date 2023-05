EOLIE MUSIC FEST 2023 | ecco i primi grandi nomi che suoneranno | I dettagli

Quattro isole, nove giorni, più di dieci artisti in programma : dal 29 giugno al 7 luglio, arriva l'edizione 2023 dell'Fest , uno dei festival musicali più attesi dell'estate. "Questa terza edizione diFest " ha detto Samuel Romano , voce dei Subsonica e direttore artistico del festival insieme ...Ecco gli appuntamenti dalle Isolea Milazzo:Fest : dal 29 giugno al 7 luglio per chi ama stare in barca, cullato dalle onde del mare, tornano i concerti tra Lipari , Vulcano e ...Cullati dal mare al cospetto dei vulcani e della bellezza delle isole.Fest torna da giovedì 29 giugno a venerdì 7 luglio con un'edizione, la terza, che si preannuncia davvero imperdibile. Vulcano, Lipari, Salina e Stromboli si preparano a ospitare un ...

Eolie Music Fest 2023: programma, artisti e biglietti Tag24

Pier Pelù, Elisa, Clmentino e La rappresenate di Lista sono alcuni degli artisti che hanno confermato la loro partecipazione. (ANSA) ...EOLIE MUSIC FEST è il festival in cui le sonorità della musica cambiano, prendono la forma del mare, del cielo e dei vulcani, pronto a dare energia ed emozioni a tutti gli spettatori da giovedì 29 giu ...