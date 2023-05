Entrambi appassionati di giardinaggio | ieri re Carlo III e la regina Camilla si sono recati all' esposizione floreale londinese | tanto amata da Elisabetta II Lui cerca piante | lei si siede su una panchina | «Me ne starei qui tutto il giorno» E non solo lei

(Di martedì 23 maggio 2023) L’entusiasmo si è visto subito al loro arrivo. Sorridenti e con una gran voglia di fare il loro ingresso, reIII e laapparsi ai cancelli del Chelsea Flower Show come se fossero stati invitati a un picnic in famiglia. Perché come lo era per la, anche per loro l’evento annuale, che espone il meglio dell’orticoltura britannica, è un po’ come fare una passeggiata in uno dei loro giardini. Ree laal Chelsea Flower Show, Londra, 22 maggio 2023 (Getty Images) ReIII al Chelsea Flower Show con le cugine principesse, 74 anni, e, 75, sipresentati al garden show con un nutrito entourage ...

Era in vacanza in Ogliastra, insieme a sua moglie,di moto. Oggi pomeriggio, durante una delle escursioni pomeridiane per godere del panorama, sulla vecchia statale 125 in direzione Cagliari - Tortolì, ha improvvisamente perso il ...... nazione che detienei titoli vinti nel 2021. Nella Sala di Lorenzo di Palazzo Vecchio il ... Oltre a poter ammirare il trofeo, glisi possono anche cimentare in un quiz per ...... pensati per glidi sport motoristici e per chi si lancia con il sorriso nelle sfide. ... gli hanno ponte appariscente e aste sottili,in metallo. Una nuova forma panthos dallo ...

Le prime foto di Alessandro Borghi con il figlio Heima Elle

Era in vacanza in Ogliastra, insieme a sua moglie, entrambi appassionati di moto. Oggi pomeriggio, durante una delle escursioni pomeridiane per godere del panorama, sulla vecchia statale 125 in direzi ...Incidente mortale a Tertenia. Due motociclisti – un uomo e una donna – sono caduti da un ponte, da un'altezza di circa 6 metri. Sul posto è intervenuto l'elicottero Areus che ha constatato il decesso ...