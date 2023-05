Enrico Ruggeri svela il suo desiderio segreto | Vorrei prendere il posto di Fabio Fazio | ecco perché

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 23 maggio 2023), il famoso cantautore italiano, ha parlato del suo possibile ritorno alla Rai durante un'intervista in diretta a Un giorno da pecora. Nonostante non abbia ancora ricevuto una chiamata,non esclude la possibilità di lavorare nuovamente per la Rai, soprattutto se dovesse avere la macchina da guerra necessaria per poter avere ospiti importanti nel suo programma. L'articolo si sofferma sul programma di successo di, Una storia da cantare, che è andato in onda su Rai1 e ha raccolto ottimi risultati prima della pandemia. L'artista parla anche della sua esperienza negativa all'interno della Rai, dove è stato messo "in panchina" nonostante il successo del suo programma precedente. La curiosità emerge quandorivela di avere idee interessanti dopo il suo "esilio" di tre ...