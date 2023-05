Energia | cooperazione e Piano Mattei Cosa c’è nel futuro di Italia e Angola

Leggi su formiche

(Di martedì 23 maggio 2023) Un’altra tappa delle interlocuzioni italo-africane, che proseguono sulla direttrice di marcia imboccata dal governo con il. La visita di Stato a Roma del Presidente della Repubblicana, João Gonçalves Lourenço, si svolgerà in due giorni: prima un incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oltre ad avere incontri in Senato e essere ricevuto dal presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. In seguito la partecipazione a forum tematico ad hoc. La visita, in programma nel gennaio 2020, era stata rinviata causa Covid. Oggi acquista un ulteriore valore alla luce del quadro legato al dossier energetico e ai riverberi della guerra in Ucraina. Qui Luanda Il governo Lourenço è stato caratterizzato negli ultimi anni da un riallineamento della politica ...