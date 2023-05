Enel | Paolo Scaroni | «Non è vero che sono amico di Putin Perché la Norvegia ci fa pagare così tanto il gas?»

Leggi su open.online

(Di martedì 23 maggio 2023) Il nuovo presidente dell’non si sente “vicino” a Vladimir. Al contrario, all’epoca in cui firmò con Eni gli accordi sulrusso ebbe l’ok del governo Berlusconi e della Nato. In un’intervista rilasciata a Repubblica oggirintuzza le accuse sulla “simpatia” per lo Zar. È stato amministratore delegato del Cane a Sei Zampe tra il 2005 e il 2014. Ma quando ha vistoa Trieste era «con l’allora presidente del Consiglio Enrico Letta. Fu un incontro ufficiale, come tutti gli altri in cui l’ho visto». E, dice a Walter Galbiati, «se vuole sapere se erodi, le rispondo di no. Erano partner commerciali dell’Italia. Come lo erano di tutti i principali Paesi europei. Pensavo che fossero fornitori ...