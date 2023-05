Empoli | lo sfottò di Henderson a Vlahovic – VIDEO

(Di martedì 23 maggio 2023) Le immagini di Liam, centrocampista scozzese dell’, che ieri sul campo è stato protagonista di unoal centravanti bianconero Sul web circola unin cui Liam, centrocampista scozzese dell’, che deride pesantemente Dusandurante la partita di ieri sera, senza che il numero 9 bianconero reagisca. pic.twitter.com/Bhjtp3VwZf— Onana (@andreonana2905) May 22, 2023 «Uuuh 80 milioni», loche il centrocampista azzurro ha fatto in faccia al serbo, facendo ironia sul prezzo pagato dalla Juve alla Fiorentina.

