Empoli Juventus | tanti gol | tanti falli e con Paredes e Kean i bianconeri peggiorano

(Di martedì 23 maggio 2023) I numeri del netto ko dellacontro l’: molte le insufficienze tra i, in particolareLa disfatta prima della gara, con la nuova penalizzazione di 10 punti che ha fatto precipitare ladal secondo al settimo posto, ha coinciso esattamente con quella registrata al Castellani. L’non vinceva con iin casa sua dall’altro secolo e in questa maniera così eclatante, probabilmente, non l’aveva mai sognato. Cosa dicono i numeri maturati nei 90 minuti più recupero (zona temporale nella quale i toscani hanno ancora colpito con l’ultimo gol)? In qualche maniera è stata anche una partita da fine stagione, con difese che hanno concesso molto per un totale di 33 tiri: una media più alta del ...

... è diventata forse troppo pesante dopo l'ennesimo ribaltone giudiziario, dopo i quattro gol subiti a. Troppo pesante anche per l'allenatore della: non si esce indenni da una stagione ......avrebbe comunque preferito evitare di considerare ipotetiche mosse nei confronti dellaper ... Ieri il serbo, come del resto tutti i suoi compagni, ha deluso anche addove la Juve è stata ...Il reparto difensivo dei rossoneri in vista del prossimo mercato estivo: ecco la situazione Dopo la penalizzazione della, sconfitta ad, la classifica è tornata a sorridere al Milan, ora al quarto posto. Basterà fare tre punti per avere la certezza matematica di giocare in Champions League. Malick Thiaw (©...

Dopo la sentenza di penalizzazione della Juventus e il pesantissimo ko di Empoli, la squadra di Allegri scende al settimo posto della classifica. La Lazio, anche in virtù del calendario e del prossimo ..."Sono il primo che sembra impermeabile a tutto, ma a livello psicologico è una roba allucinante”, ha detto l'allenatore della Juventus a proposito della nuova penalizzazione, definita uno "stillicidio ...