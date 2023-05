Empoli-Juventus | Henderson prende in giro Vlahovic | “Oh 80 milioni…” VIDEO

(Di martedì 23 maggio 2023) Oltre il danno la beffa per laed il suo numero 9, Dusan. Nella sconfitta bianconera, per 4-1 in casa dell’, il centrocampista scozzese degli azzurri Liamha preso inil serbo. “Oh 80 miloni, 80 milioni” le parole riferite all’ex Fiorentina, a sottolineare la prova più che sottotono dell’attaccante. Parole di sfida quelle di, che vanno a provocare un calciatore ed una squadra che, a tutti gli effetti, è decine di punti sopra l’(che ha appena raggiunto la salvezza), penalizzazione compresa. Ecco ildella vicenda. SportFace.

Commenta per primo Con una doppietta rifilata allaFrancesco Caputo si è preso letteralmente la copertina nel 4 - 1 dell'ai bianconeri. Scontata l'emozione dell'ex Bari al 90': 'Una serata magica e voluta - ha esordito l'attaccante a ...- Tutto finito con il ko di, per laNo, finita è la corsa alla Champions League , se non per la matematica che ancora consentirebbe di raggiungere il quarto posto. I sei punti ancora in palio, tre domenica con ...Lacrolla ad4 - 1 e tutto ciò è purtroppo reale! Nella stessa stagione la squadra di Allegri è stata ammazzata per la seconda volta dalla giustizia sportiva , ancora, ma nonostante tutto ...

Una sconfitta che pesa molto su quello che è il finale di stagione della Juventus di Allegri che è caduta contro l’Empoli per 4-1. Un risultato che fa male anche e soprattutto dal punto di vista della ..."Serata magica, voluta, ce la siamo meritata. Ora dobbiamo godercela, non è da tutti fare quattro gol alla Juve". Così l'attaccante dell'Empoli Ciccio Caputo a Dazn dopo la doppietta contro la ...