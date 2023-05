Empoli-Juve 4-1 | bianconeri crollano dopo i 10 punti di penalizzazione

(Di martedì 23 maggio 2023) Con il peso delladi 10sulle spalle, lanon riesce a reagire in campo e perde a4-1 complicando ulteriormente la rincorsa a un posto Champions. Laparte bene, colpisce una traversa con Milik ma poi viene sopraffatta. Caputo segna su rigore il vantaggio, Luperto raddoppia. A inizio ripresa ancora Caputo porta i padroni di casa sul 3-0. Nel finale accorcia Chiesa ma Piccoli la chiude sul 4-1.La squadra di Zanetti è salva.ferma a 59. Sul fronte giustizia, intanto, i giudici della Corte federale d'Appello hanno dunque deciso di intervenire ieri sera sulla richiesta fatta in mattinata dal capo della Procura Figc Giuseppe Chinè che aveva chiesto 11 di. Prosciolti i sette ex dirigenti e consiglieri del CdA bianconero ...

