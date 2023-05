Emma Marrone e Belen Rodriguez insieme | “Ti sblocco un ricordo” | reazioni e motivo dell’incontro – FOTO

(Di martedì 23 maggio 2023)hanno postato unagrafiafacendo letteralmente impazzire il popolo dei social in occasione dell’ultima puntata de Le Iene in onda stasera, martedì 23 maggio.dopo Stefano De Martino: ecco perché “Tiun”, ha scrittopostando una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Correva l'anno 2012 quando il triangolo amoroso fra Stefano De Martino ,e Belen Rodriguez riempiva le pagine dei giornali di gossip. Il ballerino lasciò la cantante per fidanzarsi con la showgirl argentina: un 'tradimento', i cui contorni non sono mai stati ...Legate da un sentimento. Quello per Stefano De Martino . Chi prima, chi ora, non è una novità che Belen esiano state rivali in amore. Ma ora, stupiscono tutti e sembra che fra loro sia tornato il sereno. Su Instagram, l'ex fidanzata di Stefano De Martino pubblica una foto insieme a Belen ...Una foto sorprendente postata su Instagram damostra la cantante abbracciata con la conduttrice Belén Rodriguez , mettendo fine a oltre dieci anni di rivalità per Stefano De Martino . L'immagine simbolizza un capitolo chiuso della ...

Belen Rodriguez ed Emma Marrone, l'inaspettata foto insieme (a Le Iene): «Ti sblocco un ricordo» leggo.it

Chi lo avrebbe mai detto che Belèn Rodriguez e Emma Marrone sarebbero diventate amiche Eppure, tra le due ex antagoniste, sembra che le vecchie ruggini siano sparite del tutto lasciando spazio ad aff ...Legate da un sentimento. Quello per Stefano De Martino. Chi prima, chi ora, non è una novità che Belen e Emma Marrone siano state rivali in amore. Ma ora, stupiscono tutti e sembra che fra loro sia ...