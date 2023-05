Emma Bonino invita a mobilitarsi per difendere la legge 194 dall’attacco silenzioso della destra

Leggi su linkiesta

(Di martedì 23 maggio 2023) Perla194 sull’aborto, bisogna. A 45 anni esatti dall’entrata in vigorenorma sull’interruzione volontaria di gravidanza,sostiene che è arrivato il momento di proteggerla dal governo Meloni. Leader di Più Europa e protagonistabattaglia che riconobbe alle donne italiane il diritto di interrompere una gravidanza,spiega alla Stampa che «è sempre esistita nel nostro Paese una corrente antiabortista. L’abbiamo sempre sconfitta, sia nellasia nei referendum. Penso che dopo 45 anni come tutte le leggi avrebbe bisogno di un reset. La scienza è andata avanti e laprevedeva un adeguamento alle nuove scoperte farmacologiche che non è mai stato applicato. ...