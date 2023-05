Emilia Romagna | la premier Meloni non trattiene la risata in conferenza | Il commissario alla Siccità ora si occupa di alluvione

(Di martedì 23 maggio 2023) Durante lastampa congiunta con il presidente dell'Bonaccini sugli aiuti programmati dal governo per l'emergenzalaha segnalato 'l'estensione delle competenze del, per la verifica e il monitoraggio delle opere di drenaggio dell'acqua". Nel comunicarlo la presidente del Consiglio non è riuscita a trattenere unaspiegando: "C'è un passaggio bizzarro perché iloggi si occupi anche dell'ma è la situazione climatica in cui ci troviamo".

Il governo mette subito due miliardi sul tavolo per i primi interventi in. Asticella molto al di sopra delle aspettative della vigilia per il decreto alluvione. Il primo step è l'estensione dello stato di emergenza per i comuni colpiti dalla seconda ondata ...

Roma, 23 maggio 2023 – Due miliardi di euro. È nella cifra che la premier Giorgia Meloni indica come dote per l’emergenza il senso di quanto e come sia diventato corposo il decreto per l’emergenza ...Riascolta Conselice inondata, aspettando il Cdm per gli aiuti di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.