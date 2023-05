Emilia-Romagna | immagini choc | cosa rimane dopo l' alluvione

(Di martedì 23 maggio 2023)in, ecco ledi Forlì, Lugo e Sant'Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna, i comuni più colpiti dall'in. Gian Luca Zattini, il sindaco di Forlì, racconta come si sta rialzando la sua cittàl': "Abbiamo dovuto dare delle priorità d'intervento, salvare prima chi rischiava la vita, i diversamente abili o i bimbi. So che andava fatto ma dovevano essere soccorsi tutti, insieme: da qui le mie scuse". E ancora: "Abbiamo dato fondo a tutte le nostre forze, ma immagino che avremo commesso errori. La situazione era tale che erano sbalorditi anche i professionisti del soccorso".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Alluvione Emilia-Romagna, Antonio Padellaro: "Meloni e Bonaccini che si abbracciano è un'immagine che fa piacere"

Alle 11 si riunirà il Consiglio dei ministri per approvare un intervento a sostegno dell'Emilia-Romagna, duramente colpita ...