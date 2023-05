Emilia-Romagna | il sindaco di Forlì | «Abbiamo dovuto scegliere chi salvare | chiedo scusa a tutti»

(Di martedì 23 maggio 2023) «dare delle priorità d’intervento.prima chi rischiava la vita, i diversamente abili o i bimbi. So che andava fatto ma dovevano essere soccorsi, insieme: da qui le mie scuse». Così in un’intervista al Corriere della Sera ildiGian Luca Zattini spiega perché nel corso di una messa domenica scorsa si èto con. «dato fondo a tutte le nostre forze, ma immagino che avremo commesso errori», aggiunge. Ma, ricorda, «a situazione era tale che erano sbalorditi anche i professionisti del soccorso. Per 10 anni sono statodi Meldola, 10 mila abitanti. Dal 2019 lo sono di, 12 volte più grande. Oggi ho 68 anni e non mi importa più nulla di ...

Maxi idrovore al lavoro senza sosta per ripulire le strade invase da acqua e fango, sono 6.262 gli interventi fatti da inizio emergenza dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in: 1.256 a Bologna, 2.680 a Ravenna, 1.955 a Forlì Cesena, 371 a Rimini.854 i vigili del fuoco, con circa 300 mezzio sono impegnati nelle operazioni di soccorso: 218 sono al lavoro nella ...Leggi Anche: torna 'I Love Cammini' SAGRA DELLA BUFALA, Cologno al Serio (Bergamo) - Restando nella Bergamasca, stavolta a Cologno al Serio, è da non perdere la settima edizione ...L'continua a essere in profondo allarme dopo l'alluvione che ha colpito e devastato la regione. Non è infatti esclusa la possibilità di nuovi rovesci. Le previsioni parlano di maltempo ...

Maltempo Emilia-Romagna, proposta del sindaco Biondi: “Modello L’Aquila per l’alluvione” Il Tempo

Rimini, 23 mag. (askanews) - Maxi idrovore al lavoro senza sosta per ripulire le strade invase da acqua e fango, sono 6.262 gli interventi fatti da inizio emergenza dal Corpo nazionale dei Vigili del ...Un dolce dedicato alla tragedia dell' Emilia Romagna. Ma soprattutto una raccolta fondi, su un conto intestato specificatamente per l'alluvione dei giorni scorsi, tale da aiutare tutti i pasticceri di ...