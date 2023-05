Emilia Romagna | alluvione | servono elettricisti | idraulici e psicologi

Leggi anche Maltempo in, è allarme anche per gli animali. Rifugi e canili invasi dal fango Papa Francesco sgrida una signora: 'Mi dice 'benedica il mio bambino", ma era un cagnolino' ...Via libera del Consiglio dei ministri al primo pacchetto di aiuti per le popolazioni colpite dall' alluvione ine Marche . Il governo ha approvato un decreto legge contenente 'interventi urgenti' per 'fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali' che hanno colpito le due regioni ...Nelle prime ore della mattina sono tornate pienamente percorribili tutte le corsie dei 200 chilometri della rete gestita da Autostrade per l'Italia in, colpiti dalle alluvioni dovute all'emergenza maltempo. Un corteo di auto ha riaperto al traffico all'alba di oggi anche le tre corsie della A14 tra Faenza e Forlì , grazie all'...

Approvato il decreto maltempo per l'Emilia-Romagna Agenzia ANSA

Via libera del Consiglio dei ministri al primo pacchetto di aiuti per le popolazioni colpite dall’ alluvione in Emilia-Romagna e Marche. Il governo ha approvato un decreto legge contenente “interventi ...“Abbiamo visto tanta solidarietà di persone venute da lontano e di tanti dei nostri concittadini. Soprattutto ci ha confortato la presenza...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tu ...