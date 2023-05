Emilia-Romagna - A14 | riaperti i 200 km danneggiati dall' alluvione

(Di martedì 23 maggio 2023) Autostrade per l'Italia ha ripristinato la piena percorribilità dei 200 chilometri dell'A14 Bologna-Tarantoin: un corteo di auto ha riaperto anche le tre corsie nel tratto tra Faenza e Forlì. La società ha messo in campo 600 uomini a supporto dell'area bolognese, richiamando forzee Direzioni di tronco di Bologna, Milano, Firenze e Pescara, da società controllate e da quelle titolari di appalti: circa 160 mezzi sono stati impegnati nelle attività notturne di ripristino, tra camion, scavatrici, autobotti, gru e impianti per il conglomerato bituminoso. I lavori. Il piano d'interventi è iniziato con una mappatura delle interferenze idriche con la rete e l'ispezione dell'infrastruttura; successivamente Amplia, società di costruzioni del gruppo ...

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sull'emergenza maltempo, con misure ad hoc per l'alluvione che ha colpito l'e le Marche. In particolare il governo Meloni ha previsto la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini ...Ecco come Franco Prodi ha commentato l'alluvione inNon è vero che il 98% del cambiamento climatico è responsabilità umana. A dirlo è il prof. Franco Prodi , già ordinario di Fisica ...Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con i primi provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo che ha colpito in particolar modo l'. 'Sono sospesi emerge dalle bozze del decreto - i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso dal 4 maggio 2023 al 31 agosto 2023". "Per il medesimo periodo sono ...

Concluso il Cdm sul decreto aiuti Emilia-Romagna per 100 milioni di euro ma mancano le coperture Agenzia ANSA

L'incidente per una mancata precedenza, l'impatto dal lato del passeggero, il volo fuori dal finestrino, l'urto violentissimo contro un palo stradale. E l'incognita delle protezioni adeguate, ...Gli italiani sono stati fin da subito al fianco dell’Emilia-Romagna con donazioni concrete. Non solo cittadini comuni, ma anche i rappresentanti di settori trainanti della nostra economia, come quello ...