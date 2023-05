Emilia-Romagna - A14 | riaperti i 200 km danneggiati dall' alluvione

Leggi su quattroruote

(Di martedì 23 maggio 2023) Autostrade per l'Italia ha ripristinato la piena percorribilità dei 200 chilometri dell'A14 Bologna-Tarantoin: un corteo di auto ha riaperto anche le tre corsie nel tratto tra Faenza e Forlì. La società ha messo in campo 600 uomini a supporto dell'area bolognese, richiamando forzee Direzioni di tronco di Bologna, Milano, Firenze e Pescara, da società controllate e da quelle titolari di appalti: circa 160 mezzi sono stati impegnati nelle attività notturne di ripristino, tra camion, scavatrici, autobotti, gru e impianti per il conglomerato bituminoso. I lavori. Il piano d'interventi è iniziato con una mappatura delle interferenze idriche con la rete e l'ispezione dell'infrastruttura; successivamente Amplia, società di costruzioni del gruppo ...