Emergenza Romagna | mappa degli oltre 80 Comuni destinatari degli aiuti

(Di martedì 23 maggio 2023) Oggi 23 maggio verrà esaminato e approvato in consiglio dei ministri il decreto che contiene le prime misure contro l’, con le alluvioni ed esondazioni che hanno colpito la regione. La base di partenza delle risorse individuate è di 100 milioni di euro, molti di più di quelli inizialmente trapelati. Tra le misure in arrivo con urgenza a famiglie e imprese colpite dalle esondazioni in Emilia-del 3 maggio e l’ultima più grave alluvione del 16 maggio scorso, ci sono lo stop ai versamenti fiscali e contributivi e la sospensione dei mutui; e poi ancora cassa integrazione straordinaria e indennità una tantum per lavoratori agricoli, autonomi e partite iva e rimborsi per i danni subiti. Saranno anche interrotte le scadenze previste per i debiti fiscali come ...