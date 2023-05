In tutta questa storia riecheggia forte una canzone di: "In fila per tre" che cercheremo di analizzare brevemente nel suo testo: "Presto vieni qui, ma su non fare così Ma non li vedi ...Domenica 18, alle 21.30, sarà la volta di(posto a sedere non numerato 35 euro) e per concludere, lunedì 19 giugno, si esibiranno i Tiromancino , preceduti da Enula (posto a sedere ...Domenica infatti toccherà a, mentre la serata successiva sarà la volta dei Tiromancino con il supporto di Enula. I concerti inizieranno alle 21.30 e si svolgeranno anche in caso di ...

Edoardo Bennato a Bergamo il 28 luglio sul palco di piazzale Alpini L'Eco di Bergamo

MUSICA. Sul palco di Nxt Station con la BeBand proporrà i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’album «Non c’è». Edoardo Bennato venerdì 28 luglio sarà sul palco di Nxt S ...Ennesimo secondo posto, il quarto per l'esattezza, per Edoardo Cipollini, dopo quelli di Faenza, Altivole e Belricetto di Lugo. Domenica, l'ultimo della serie, lo ha ottenuto a Brolio nel comune di Ca ...