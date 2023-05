Ecco perché Paolo Noise ha lasciato l’Isola dei Famosi 2023 | i motivi – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 23 maggio 2023)lasciadei. Lunedì 22 maggio è andata in onda la sesta puntata con l’abbandono dello speaker radiofonico tra le lacrime del suo amico Marco Mazzoli.hadei“Guardami, testa a testa. Io non posso andare avanti però tu adesso tiri fuori i coglion*... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.