“E tu? Cosa desideri per crescere felice… nella tua città” | incontro conclusivo al ‘De La Salle’

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto questa mattina, nell’aula “Madonna Delle Grazie” dell’istituto Paritario De La Salle di Benevento l’del progetto UNICEF: “E tu?pertua”. Alla presenza del sindaco Clemente Mastella, del presidente Unicef Gianpiero De Cicco e dell’assessore all’ambiente Alessandro Rosa, gli alunni della secondaria di primo grado hanno spiegato come si è svolto il lavoro del progetto, sempre in linea con il percorso di Educazione Civica dell’Istituto. Dopo i saluti della CAED Angela Meola e del Gestore Don Donato D’Agostino, per l’apertura dei lavori, si è osservato un minuto di silenzio commemorativo della Strage di Capaci. A seguire, l’inno della scuola sotto la ...

De La Salle – UNICEF: “E tu Cosa desideri per crescere felice ... TV Sette Benevento

