E ora cosa aspetta la Juventus | dopo questo -10?

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 23 maggio 2023) Il campionato delle calcolatrici in mano dà alla Serie A una (quasi!) certezza. Al fischio finale della stagione, lasarà affiancata in classifica da un -10. Èquanto deciso dalla Corte Federale d’Appello, dando uno scossone alle ambizioni bianconere giusto pochi minuti prima della debacle di Empoli. Ma non è detto che la graduatoria possa essere definitiva. Anzi, la stessa Juve ha già dichiarato in forma ufficiale di voler prendere in considerazione un ulteriore appello al Collegio di garanzia dello sport del CONI, in attesa che la Corte Federale d’Appello renda note le motivazioni per la rimodulazione della penalizzazione relativa al caso plusvalenze.specificando sempre che i fatti in questione «debbono ancora essere giudicati dal giudice naturale», come lo stesso club ha voluto ribadire con un tweet ...